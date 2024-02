Beautiful | anticipazioni 8 febbraio | Brooke non ottiene risposte da Ridge

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 6 febbraio 2024)è disperata perchéle ha detto di essere tornato con Taylor e che per lei non c’è più speranza. La poveretta, però, non sa neanche perché e non lo saprà!vuole la verità da, ma lui non gliela dice. Ecco come stanno veramente le cose!supplicadi dirle perché vuole lasciarla…Niente da fare, perché lo stilista pensa che la moglie lo sappia già e faccia la finta tonta, in pratica! La Logan è veramente distrutta! La colpa è tutta di Thomas, che come avrete letto da noi e anche visto in ““, ha usato un’app di Douglas per modificare la voce della ...