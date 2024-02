Beatrice Luzzi lascia la casa del Grande Fratello

Cosa è successo dopo la diretta di ieri sera del Grande Fratello e cosa sta succedendo adesso a Beatrice Luzzi

Una puntata davvero esplosiva quella andata in onda ieri sera del Grande Fratello, il programma di Alfonso Signorini, che ancora una volta ha registrato record di ascolti.

Tuttavia durante la diretta il disappunto, su quello che viene mandato in onda, di Beatrice Luzzi è stato molto evidente, tanto che hai molti telespettatori attenti non è sfuggito che dalla notte Beatrice Luzzi non viene più ripresa.

Nonostante questa mattina sia andato molto a rilento per i gieffini, infatti i concorrenti si sono svegliati e all’ora di pranzo, con molto comodo, l’attrice non è mai apparsa alle telecamere, pur essendo una concorrente che si alza molto presto, tra le prime della ;

Il comunicato

I concorrenti sono stati tutti richiamati in salotto per conoscere il budget settimanale, per la loro spesa, ed ancora una volta all’appello mancava proprio l’attrice. Sembra dunque che abbia deciso di abbandonare definitivamente la casa e che presto il Grande Fratello sarà costretto a comunicarlo ufficialmente.

Un duro colpo terra il programma in quanto Beatrice Luzzi era la candidata numero uno alla vittoria finale. Cosa succederà nelle prossime ore? Non resta che attendere nuove comunicazioni. Restate connessi.

