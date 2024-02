Beatrice Luzzi ha preso una decisione sul suo percorso al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’attriceha deciso di restare nella casa del: nessun addio da parte dell’ex Eva Bonelliandrà ancora avanti nella Casa del. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli non molla e resta nella Casa, nonostante l’acceso scontro di ieri sera con mezza Casa prima, e poi con Alfonso Signorini al calare della puntata. Lo staff della, intervenuto suo profili social ufficiali di, ha comunicato che laresterà in gioco. Questo il contenuto della nota ufficiale diramata: “Cari fan, dopo una giornata complicata,ha deciso di restare nella casa del. Alessandro ...