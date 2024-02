Beatrice Luzzi fa un appello al pubblico per essere eliminata | spunta una penale salatissima

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 6 febbraio 2024)non è rimasta per nulla contenta del trattamento ricevuto nel corso della puntata di lunedì 5 febbraio 2024, così che ha minacciato il GF di lasciare la casa. E nel fare ciò ha chiesto ai suoi tanti fan di votare per farla uscire così da mettere fine alle sue sofferenze. Ma in caso di abbandono volontario o squalifica, lainserita nel contratto dei concorrenti avrebbe un costo esorbitante.deciderà di abbandonare la casa o stringerà i denti e riuscirà ad arrivare fino in fondo? Grande Fratello: l’diai fandopo aver saputo dial televoto che prevede l’eliminazione nella puntata di lunedì 12 febbraio 2024 insieme a Vittorio Menozzi, Federico ...