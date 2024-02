Bayer Leverkusen-Stoccarda | Coppa di Germania | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 febbraio 2024)è una partita valida per i quarti di finale didie si gioca martedì alle 20:45:e probabili. Quello traè l’unico confronto tra club di Bundesliga nei quarti di finale delladi, competizione che sta regalando sorprese su sorprese.n Monaco, Borussia Dortmund nonché i 2 volte campioni in carica del Lipsia sono stati eliminati, a sorpresa, nei turni precedenti. Tella del– IlVeggente.it (Ansa)La favorita per la vittoria finale a questo punto diventa automaticamente la squadra di Xabi Alonso, che ormai da mesi ...