Batosta Osimhen per il Napoli | l’annuncio riguarda il rientro dalla Nigeria

(Di martedì 6 febbraio 2024) La Coppa d’Africa è quasi giunta alla sua conclusione e arrivano novità riguardo il possibile ritorno adi Victor. Una delle assenze più pesanti in casanell’ultimo mese è certamente quella di Victor. Il centravanti azzurro, infatti, non è ancora sceso in campo nel 2024 a causa degli impegni con la suain Coppa d’Africa. Al suo posto è stato scelto Giovanni Simeone che, rispetto a Giacomo Raspadori, ha più qualità e movimenti da prima punta. Il, però, attende il suo bomber. A confermarlo è stato anche il presidente Aurelio De Laurentiis che nella conferenza stampa di viglia a-Hellas Verona ha parlato di ripartenza dal 18 febbraio in poi data in cui dovrebbe tornare il numero 9 azzurro. Proprio a proposito del ...