Basta rappresaglie sui civili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Confesso volentieri che, essendo di sinistra da sempre, ogni anno vado una o due volte alle terme. Non frequento SPA così esclusive come quelle frequentate dai dirigenti del PD, vado in compagnia piacevole, mi rilasso. Mi auguro che per i dirigenti del PD sia avvenuto lo stesso, ce ne sarà comunque bisogno. Vorrei rassicurare chi teme che si faccia confusione e si instaurino paragoni fra il genocidio di ebrei, rom, disabili ed altri “diversi” e lo sterminio da parte di Israele dei Palestinesi di Gaza. Non penso a parallelismi fra i due eventi. Non posso però non vedere che si tratta di rappresaglia che coinvolge prevalentemente, che allo stato Netanyahu ha superato il rapporto di 10 a uno dellenazifasciste di cui abbiamo notizia nella storia recente e, comunque, non sembra che il Governo Israeliano ed il suo presidente vogliano ...