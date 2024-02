Basket Serie C Gold Costone più forte degli infortuni Legittimato il dominio in stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) È una vittoria di fondamentale importanza quella riportata daldomenica scorsa su Prato. In primis per il punteggio: nonostante l’assenza di Radchenko e la condizione non ottimale di altri giocatori, la squadra di coach Maurizio Tozzi (anche lui alle prese con l’influenza) ha piegato con un perentorio 85-62 Prato, cioè quella che a inizioera accreditata come l’avversaria più quotata per la squadra della Piaggia. Invece il team gialloverde ha offerto una prestazione super, legittimando ilespresso ine ottenendo un risultato che vale tantissimo: ilinfatti partirà con il doppio vantaggio nei confronti dei lanieri nella seconda fase, nella quale le prime quattro squadre dell’attuale classifica si portano dietro i risultatiscontri ...