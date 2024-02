Basket serie C Fondamentale successo per la Bnv Pontedera

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nella 20esima giornata del campionato diC Unica del girone B, la Bnv Juvecoglie uncasalingo contro il Synergy Valdarno, ultimo in classifica, con il risultato finale di 85-78. Un esito positivo che lascia aperta e viva ancora la corsa verso la poule promozione proprio per la compagine di coach Parcesepe, a due giornate dalla fine della prima fase ma con solo ancora una partita da disputare per i biancoblù visto il turno di riposo che dovranno osservare nell’ultima di campionato. L’avvio è tutto di marca pontederese, che mette fin da subito alle corde la compagine avversaria, che a differenza dei locali trova con difficoltà la via del canestro e così al 10° la BNV è già avanti di 12 lunghezze (27-15). Nel secondo quarto i padroni di casa si mantengono ancora al comando della ...

Il LIVE in diretta di Treviso-Virtus Bologna , sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento decisamente complicato per ... (sportface)

Successo nettissimo nell’ultimo incontro della 19a giornata di Serie a 2023-2024 per la Virtus Segafredo Bologna . In questo autentico monday night ... (oasport)

Successo nettissimo nell’ultimo incontro della 19a giornata di Serie a 2023-2024 per la Virtus Segafredo Bologna. In questo autentico monday night del PalaVerde, la squadra allenata da Luca Banchi non ...Weber 18 punti, Atkins 17. Con i sei punti di questa partita, Michele Vitali raggiunge i 2 mila punti segnati in Serie A. Da Scafati arriva la vittoria 83-82 dei padroni di casa contro Pesaro a lungo ...La 19a giornata della Serie A di basket si chiude con la vittoria della Virtus Bologna, che soffre solo nel primo quarto contro la Nutribullet Treviso. I veneti scattano meglio, ma vengono travolti co ...