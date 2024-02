Basket serie b La Sba ko anche a Lucca Pelucchini non basta

(Di martedì 6 febbraio 2024) Prosegue il mal di trasferta della Amen Bc Servizi Arezzo, che domenica aè uscita sconfitta 80-69 nella terzultima giornata di regular season. I padroni di casa hanno condotto fin dall’inizio, allungando sul 36-24 all’intervallo lungo e guadagnando un massimo vantaggio di 22 punti a fine terzo quarto. La Sba ha provato a recuperare negli ultimi dieci minuti maha gestito l’ampio margine e il cronometro. Agli amaranto non èta la grande prestazione di(16 punti) e le ottime percentuali al tiro di Toia (15). Ora la squadra di Evangelisti, per sperare nella salvezza diretta, dovrà vincere le ultime due gare, a partire dalla difficile sfida contro Empoli al PalaEstra di domenica prossima prima del probabile scontro diretto decisivo contro Legnaia fuori casa.

