Basket | il Venezia saluta l’EuroCup con una vittoria ad Amburgo firmata Spissu

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si è appena conclusa adla sfida tra i padroni di casa del Veolia Towers Hamburg e la Umana Reyer, sfida valevole per la diciottesima e ultima giornata della fase a gironi del. Un match che aveva poco da dire, con entrambe le formazioni ormai fuori dalla corsa ai playoff, ma che perera comunque importante perre l’Europa con un successo esterno, anche visti i tre ko negli ultimi cinque turni di campionato. Ecco come è andata. Dopo un avvio equilibrato, dove però i tedeschi sono i primi a mettere la testa avanti, èche dà la prima scossa con Davide Casarin, i cui due canestri valgono il +5 quando ci si avvicina a metà primo quarto. Anche se il punteggio resta abbastanza basso i veneti hanno ottime percentuali al tiro in questo avvio di ...

