Basket | i migliori italiani della 19a giornata di Serie A Alessandro Gentile c’è | Pecchia e Mascolo in buona vista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ancora un appuntamento con le questioni d’Italia, nel senso dei giocatori impegnati sul parquet durante la 19aA 2023-2024. Si sono fatti notare protagonisti il più delle volte insoliti in questa fattispecie: andiamo a vedere perché. Sarebbe MVP Andrea, con i suoi 16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist valevoli per 24 di valutazione in Sassari-Cremona, ma la sconfittaVanoli smorza la bontàsua performance, che comunque lo conferma tra gli uomini più importanti del club lombardo. Il “winning effort”, così, passa sulle spalle di Bruno. Che, per la verità, nel travolgente 61-100Virtus Bologna a Treviso non è neanche il più appariscente. Poi, però, si guarda il tabellino: 8 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e il ...