Basket | Eurolega | ingresso di Dubai ancora avvolto nell’incertezza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Com’è noto,ha fortissimo interesse a inserire una propria squadra in. E tutto sembrava fatto affinché, nella prossima stagione, si verificasse proprio questa evenienza. Nelle ultime ore, però, si sono rincorse varie voci sulla vicenda. Tutto perché l’ABA Liga, cioè la Lega Adriatica, che avrebbe dovuto far entrare questa squadra nei propri ranghi al fine di portarla nella massima lega europea, non sarebbe propriamente d’accordo. In sostanza, questo significa che, senza poter partecipare a un campionato, tale squadra dinon può entrare in: Llull e Tavares recuperano per la sfida del Real Madrid all’Olimpia Milano Questo è ciò che riportano i greci di sport24. La mancata accettazione di un vero e proprioBC all’ABA Liga, se confermata in ...