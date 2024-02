Basket | Eurocup 2023 24 | Reyer Venezia corsara ad Amburgo | successo 90-83

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nella gara d’apertura del 18esimo e ultimo turno di, latrova ilper 90-83 in casa di. Dopo un primo quarto piuttosto equilibrato la formazione lagunare allunga sul +11 all’intervallo grazie soprattutto a Spissu e Janelidze, che trova i suoi primi punti con la maglia orogranata. I padroni di casa rientrano e mettono la freccia nella ripresa grazie ad un terzo quarto vinto 28-15, ma è un fuoco di paglia. Lainfatti infila un 13-2 di parziale in apertura di quarto quarto, conche non trova il fondo della retina per oltre 4? e capitola. È ancora Spissu a dare il colpo di grazie per, che chiude 90-83 vincendo la sua ottava partita nella competizione. Si tratta però di una vittoria inutile perché ...

