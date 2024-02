Barricate degli agricoltori a Strasburgo | bloccato l' ingresso al parlamento Ue

Si apre un nuovo fronte dopo la sospensione dell'ispezione di venerdì scorso e i controlli sulla sicurezza. Negate le informazioni necessarie a Sace e Mediocredito per salvare le aziende in difficoltà ...Decine di trattori sono incolonnati davanti all'ingresso del Parlamento europeo a Strasburgo. La polizia ha eretto delle barriere a tutela dell'accesso alla struttura ...La preoccupazione degli agricoltori, per quanto sia fiorita in condannabili ...ma forse ancora più eloquente è il caso della foto che vede Parigi invasa da barricate di fieno. Foto che, per inciso, è ...