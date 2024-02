Barilla sta vincendo la “guerra dei biscotti” che imitano Pan di stelle e Abbracci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024)e i“copiati”. La popolare azienda dolciaria ha deciso di portare in tribunale la concorrente Tedesco per via di alcuni– distribuiti dalla Sapori artigianali con marchio “Il Borgo del Biscotto” – che sarebbero identici a Pan di. Lo scrive il Giornale di Brescia. L’ordinanza è stata firmata dal giudice Davide Scaffidi, dopo che la controversia è cominciata di fronte ai giudici della sezione civile d’impresa del tribunale di Brescia. A recarsi in tribunale è stata la stessache ha accusato la contendente Tedesco di averle copiato i dolcetti. La richiesta, poi accolta, fatta della multinazionale era quella di togliere dagli scaffali dei supermercati tutti i prodotti che potevano trarre in inganno il consumatore. La produzione è stata ...