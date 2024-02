Bari | in panchina Iachini prenderà il posto di Marino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilha scelto Beppeper ladopo l’esonero di Pasquale: l’obiettivo invertire il trend negativo Ilha scelto Beppeper la. La squadra pugliese ha esonerato il tecnico Pasqualedopo il ko nell’ultima giornata di Serie B contro il Palermo, che ha confermato il momento difficile della squadra. Dopo aver pensato a Cannavaro – la cui candidatura ha trovato l’opposizione della piazza – la scelta, come riportato Sky Sport, è ricaduta sull’ex Fiorentina e Parma. Il tecnico firmerà per un anno e mezzo e l’obiettivo è quello di invertire il trend negativo dei Galletti, che dalla zona playoff sono precipitati al quindicesimo

Non è un momento positivo in casa Bari. Dopo la promozione sfumata all'ultimo secondo con il Cagliari e il gol di Pavoletti della passata stagione, questa non sta avendo gli stessi risultati. I puglie ...Domenica arriva lo Spezia al Liberati con i liguri già affrontati nel giorno dell’esordio di Breda sulla panchina rossoverde quando la vittoria sfumò solo per un autogol di Capuano. Poi Reggiana e il.Con una media di 10.584, il “Ceravolo” è al quinto posto nella classifica degli spettatori, dietro agli stadi delle grandi città (Samp, Palermo, Bari) e non troppo distante dal Parma, capolista sul ...