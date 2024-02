Bari | Beppe Iachini scelto come nuovo allenatore al posto di Marino

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ildel. Lo ha fatto sapere l’Ansa, che sottolineail tecnico cinquantanovenne, marchigiano doc, sarà il nuoto tecnico dei galletti. L’col suo iconico berrettino è pronto dunque ad arrivare in città per trovare l’intesa col club pugliese e sostituire l’esonerato Pasquale, che a sua volta aveva rimpiazzato a inizio stagione Michele Mignani. L’obiettivo del terzostagionale sarà quello di puntare la zona playoff che non è particolarmente distante. SportFace.

Sulla panchina del Bari siederà l'allenatore con il berrettino yankee: Beppe Iachini, sessant'anni a maggio, sarà il nuovo tecnico dei pugliesi. E' in arrivo in città per l'ufficializzazione ...È Beppe Iachini il nome scelto dalla dirigenza biancorossa per sostituire Pasquale Marino in panchina. Il tecnico classe '64 avrà il compito di risollevare il Bari, scivolato ...Non c'è due senza tre. Dopo che era naufragato l'esperimento Marino, subentrato a Mignani, a Bari sta per cominciare l'era di Beppe Iachini. Nella notte è stato trovato l'accordo tra il club ...