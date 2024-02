Barcellona-Napoli | dichiarata partita “ad alto rischio” Mundo Deportivo

(Di martedì 6 febbraio 2024), prima delle due sfide di Champions League, si giocherà il 12 marzo 2024 e laè stata giudicata “ad“.scrive a proposito: Questo martedì il Ministero dell’Interno , in coordinamento con la Commissione Permanente della Commissione Statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, ha deciso di dichiarare adla, prevista per martedì 12 marzo (ore 21). ) allo Stadio olimpico Lluís Companys alle 21:00. Mercoledì 21 febbraio nella città partenopea si svolgerà l’andata degli ottavi di finale di Champions League.ad ...

Sul fronte estero, non sono da escludere le ipotesi Barcellona – squadra con cui Motta ha iniziato la sua carriera da calciatore – e Liverpool. Tra le compagini impegnate a progettare in anticipo la ...Già avvicinato al Napoli, come post Spalletti, sono ormai diversi mesi che l'attuale allenatore del Bologna è accostato agli azzurri: la risposta dell'agente ...Thiago Motta non sarà il prossimo allenatore del Napoli, conferma l'agente Canovi. Il club azzurro dovrà cercare altrove.