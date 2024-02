Barbara Berlusconi | “Stadi? Burocrazia e leggi inadeguate bloccano la modernizzazione”

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Si sono persi anni pensando più a interessi politici che alle esigenze di uno sport e di un’industria, quella del calcio, che è una delle più importanti del paese”. A dirlo èin un’intervista all’ANSA, soffermandosi sul tema delloo a Milano. “Molti, sbagliando, pensano che il calcio generi risorse solo per gli stipendi milionari dei giocatori. Invece – sottolinea l’ex amministratore delegato del Milan, oggi ad della holding H 14 – il calcio garantisce un reddito, direttamente o indirettamente, a migliaia di persone. Senza nuove entrate a bilancio, invece, si rischiano di perdere non solo qualche top player, ma molti posti di lavoro perché i club non riusciranno più a far fronte alle spese. È un comparto economico in grado di coinvolgere 12 diversi settori merceologici nella sua catena di attivazione di ...

La proposta di riqualificare San Siro è «un ulteriore modo per non fare nulla». Ne è convinta Barbara Berlusconi, che dieci anni fa, quando era ad del Milan tentò la via dello stadio di proprietà.