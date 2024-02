Barbara Berlusconi | inverosimile piano di ristrutturare San Siro

(Di martedì 6 febbraio 2024) La proposta di riqualificare Sanè "un ulteriore modo per non fare nulla". Ne è convintache dieci anni fa, quando era ad del Milan, tentò la via dello stadio di proprietà e solleva dubbi sul fatto chelo storico impianto crei meno disagi. "Il progetto mi pare generico e. Dagli studi approfonditi che avevamo fatto, costa meno farne uno nuovo" dice in un'intervista all'ANSA, giudicando i 300 milioni stimati "una cifra troppo bassa e non credibile: il Real Madrid spenderà molto più di un miliardo peril Bernabeu, con costi quasi raddoppiati rispetto alle previsioni".

Elodie in vacanza con il compagno Andrea Iannone. I due hanno trascorso qualche giorno in montagna . Ad attenderli c’era un’altra […] (perizona)

