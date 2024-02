Balotelli | «Tra Calhanoglu e Rodri prendo il turco! Lui tra i primi tre»

(Di martedì 6 febbraio 2024)incorona Hakantra i migliori registi del mondo. Il giocatore dell’Inter contro la Juventus è stato favoloso. STRAVEDE ? A Tv Play, Mariostravede per il turco dell’Inter: «non è il più forte del mondo, ma è tra itre. Ho sempre detto che è fortissimo, ma per dargli la patente di migliore al mondo è ancora presto. Se la gioca con Modric, trae Calhail giocatore dell’Inter. Il passaggio che ha fatto con la Juventus è qualcosa di incredibile: collo esterno, una roba difficilissima». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

