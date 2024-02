Balotelli svela tutto | “Mi hanno contattato” | destinazione sorprendente

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 6 febbraio 2024) Super Mariosi lascia andare a una rivelazione importante: una squadra della Serie A lo ha cercato ed è arrivata anche la conferma. Mario, si sa, è un personaggio che sa far sempre parlare di sé, per le sue giocate in campo e non solo. L’attaccante ora è in forza all’Adana Demirspor, ma in questa sessione di mercato si è parlato anche di un possibile ritorno in Serie A. Anche lo stesso procuratore del bomber, Enzo Raiola, di recente ha ammesso di star lavorando per farlo tornare in Italia, scenario che a questo punto è da valutare dalla prossima estate in poi. Ma le possibilità di un ritorno in Serie A di Mariosono state concrete già nelle scorse settimane: in particolare, è stato il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ad aver tentato di mettere le basi per un affare, per mettere su una ...