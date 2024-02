Balotelli su Kvaratskhelia | “Goal da fenomeno vero”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Mario, attaccante dell’Adana Demirspor, ha rilasciato delle dichiarazioni a TvPlay. Ha parlato, tra le altre cose, anche del Napoli e della vittoria contro ilna. Il trentatreenne ex Inter e Milan, tra l’altro, ha avuto parole d’elogio per. Il classe 1990 ha anche criticato la scelta del direttore di gara di Napoli –na per non essere andato al VAR a controllare le immagini relative al fallo su. Di seguito le sue parole.a Tv Play Questa l’intervista di Marioa TvPlay: “Il Milan? Giroud è fondamentale, un giocatore incredibile. Napoli-na? È assurdo, come si può non dare questo rigore su? Non ha più senso commentare, ma cosa fanno al Var? Adesso ...