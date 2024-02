Baby influencer | l’infanzia rubata dalla visibilità a ogni costo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 febbraio 2024) Piccoli, magari piccolissimi, e già sovraesposti sui social, magari senza il loro diretto consenso. Iesistono, sono tantissimi, sia all’estero che in Italia. Spesso mostrati in profili di famiglia, o che raccontano la vita genitoriale, non hanno però la possibilità di scegliere. Si potrebbe parlare di infanzia, il prezzo è lae se, forse, c’è chi vive la sua esperienza social in maniera felice e positiva, esistono anche testimonianza di coloro che invece esprimono dissenso. Che non apprezzano l’essere stati visibili a chiunque inmomento della propria vita e senza avere la consapevolezza di ciò che veniva pubblicato su di loro. Il dibattito è aperto, non solo negli Usa ma anche in Italia dove non esiste una normativa ...