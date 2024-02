Baby granata L’unico sorriso arriva dall’Under 15 | pari con la Samp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Fine settimana avaro di soddisfazioni per il settore giovanile della Reggiana. Eccezion fatta per la vittoria della Primavera sul campo del Sudtirol,15, che strappa l’1-1 alladoria: apre le marcature per iTema, prima delligure a opera di Pistone. Netto stop, invece, per l’Under 16, anch’essa opposta in casa ai blucerchiati: ai ragazzi di Cammarata non basta la rete di Belkis per evitare il 4-1 finale. Un calcio di rigore interrompe la mini-serie positiva dell’Under 17 di Orlandini che, dopo due pareggi, si arrende di misura allo Spezia, che passa 1-0 a Campagnola; non c’è gloria per l’Under 14, sconfitta 3-0 dal Cesena. Chiusura dedicata alle due Under 13: la ’A’ si arrende 4-2 a Cesena, la ’B’ cade 6-2 col Bologna.