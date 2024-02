Baby Bandito | la recensione | La Casa di carta | ma in Cile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 6 febbraio 2024) La serie:, 2024. Creata da: Julio Jorquera. Cast: Nicolás Contreras, Francisca Armstrong, Pablo Macaya, Carmen Zabala, Lukas Vergara, Amparo Noguera, Paulina Urrutia, Marcelo Alonso Genere: Azione, crime, thriller. Durata: 40 minuti ca./8 episodi. Dove l’abbiamo vista: su Netflix. Trama: Il suo nome è Kevin Tapia. Ma in Europa è conosciuto come “Il”. Questa è la storia dello skateboarder che ha messo a segno il colpo del secolo in.