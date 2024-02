Azioni | obbligazioni e conti correnti | ecco cosa renderà di più dopo il taglio dei tassi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 6 febbraio 2024)aver spinto iai massimi storici per abbattere il mostro dell’inflazione, le banche centrali si preparano a invertire la rotta. Così da ridare ossigeno a famiglie e imprese oggi strozzate dal cappio del costo del denaro. Come reagiranno, obblige liquidità alla politica monetaria della Bce di Cristine Lagarde della Fed americana? L’anno in corso sarà favorevole o nefasto per i piccoli investitori italiani che hanno i loro risparmi in Borsa? E’ sempre sbagliato investire con lo specchietto retrovisore e pensare di poter replicare i risultati, è però lecito interrogarsi su chesia accaduto in passato quando la curva deiha iniziato a imboccare il sentiero discendente, come dovrebbe accadere nella seconda parte dell’anno in corso. A scattare la ...