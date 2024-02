Avatar 6 e 7 | James Cameron ha già idee per i prossimi film

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha confermato di avere già delleper6 e 7 e che il futuro del franchise è già scritto: il terzodidovrebbe arrivare nelle sale nel 2025 ma, in occasione della 51esima edizione dei Saturn Awards tenutasi domenica a Los Angeles, il regista ha dato delle anticipazioni: “Abbiamo i primi cinquegià scritte e hoper il sesto e il settimo, anche se probabilmente a quel punto passerò il testimone“, ha dettoa PEOPLE.– che è stato premiato con quattro riconoscimenti alla cerimonia, tra cui quello per la miglior regia – ha anche parlato di come vuole chediventi un franchise come Star Wars e Star Trek. “Star Trek, Star Wars, i franchise di ...

James Cameron ha conferma to il ritorno di Kate Winslet per il terzo film della saga di Avatar nel ruolo di Ronal. James Cameron ha conferma to ... (movieplayer)

La recensione di Avatar : Frontiers of Pandora , il video gioco Ubisoft che ci riporta nel mondo creato da James Cameron al cinema per mostrarcene ... (movieplayer)

Sapevamo che James Cameron aveva girato contemporaneamente Avatar : La via dell'acqua e Avatar 3, ma ora pare che si torni sul set ancora per il terzo ... (comingsoon)

Dopo aver anticipato nuove idee per Avatar 6 e Avatar 7, il regista James Cameron ha parlato in un'intervista esclusiva con ScreenRant dell'attuale stato dei lavori del prossimo film della saga, ...Mentre le riprese aggiuntive di Avatar 3 proseguono senza sosta, il regista James Cameron ha anticipato i suoi piani per il futuro della saga, che potrebbe estendersi fino ad Avatar 6 e Avatar 7. In ...Avatar, il regista James Cameron anticipa che il franchise potrebbe andare avanti per altri film oltre il quinto ...