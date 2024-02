Autotrasporto | Cna Fita | “Dall’incontro con Salvini attendiamo risposte positive per le imprese”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 6 febbraio 2024) ROMA – Cade in un momento molto particolare la convocazione per mercoledì 7 da parte del ministro Matteoper proseguire il confronto con l’di merci per conto terzi. “Il mondo è in fermento. Si rischiano reazioni a catena in molti settori dell’economia, specialmente quelli dove i rincari dei costi di esercizio si fanno maggiormente sentire ed esistono criticità mai risolte”, si legge in una nota della Cna. “L’sta per esaurire le importanti risorse stanziate per contenere l’eccezionale impennata dei corsi del carburante ma il prezzo del gasolio alla pompa registrato a gennaio 2024 continua a essere di tredici centesimi maggiore rispetto a quello di gennaio 2022. Preoccupa, inoltre, la situazione internazionale che rischia di far scattare nuovi aumenti del carburante. La categoria ...