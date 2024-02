Autoritaria Una Virtus travolgente a Treviso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) BASKET 61BOLOGNA 100 BASKET: Bowman, 11, Zanelli 3, Harrison 12, Torresani 2, Faggian, Robinson 12, Scanduzzi, Mezzanotte 2, Allen 4, Camara 6, Olisevicius 5, Paulicap 4. All. Vitucci.BOLOGNA: Lundberg 5, Belinelli 14, Pajola ne, Mascolo 8, Lomazs 10, Shengelia 11, Hackett 6, Mickey 14, Polonara 4, Zizic 15, Abass 5, Cordinier 8, All. Banchi. Arbitri: Baldini, Perciavalle, Patti. Note: parziali 25-21, 34-51; 50-80. Tiri da due:16/40; Bologna 33/39. Tiri da tre: 6/28; 8/20. Tiri liberi: 11/16; 10/11. Rimbalzi: 19; 36. Con grande autorità lasbanca il Palaverde e torna a casa con una vittoria che le consente di salire al secondo posto solitario in classifica. Lo scorso maggio qui la Segafredo probabilmente perse lo scudetto venendo fermata da unache ...