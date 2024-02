Autodistruttivo | testo e significato della canzone de La Sad al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Qual è il(e) di, lade La Sad aldiin onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? Di seguito le parole del brano in gara: E sto nella sad! Questa è la storia di un’altra vita sprecata Di un figlio triste appena scappato di casa Lui è cresciuto in fretta dopo un’infanzia bruciata Con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava Per loro non ha senso credere nei sogni Ma lui sa che il suo tempo vale molto più dei soldi E vive sotto effetto per scappare dai ricordi Di un angelo sui tacchi col diavolo negli occhi L’amore spacca il cuore a metà Ti lascia in coma dentro il solito bar Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle Prendo qualcosa se qualcosa non va E vomito anche l’anima per sentirmi vivo ...