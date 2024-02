“Autodistruttivo” dei La Sad | testo del brano in gara a Sanremo 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Il palco dell’Ariston è l’occasione per portare nella più grande vetrina che ci sia il nostro messaggio al 100 percento: tutti noi nella vita passiamo periodi difficili in cui si corre il rischio di autodistruggersi, ma bisogna darsi una scossa. Perché la rabbia lasci il posto alla rivalsa e alla rivoluzione». Questo dicono del lorola band punk più in voga del momento. Ecco ildi “” dei La Sad. “” dei La Sad, ildelE sto nella sad!Questa è la storia di un’altra vita sprecataDi un figlio triste appena scappato di casaLui è cresciuto in fretta dopo un’infanzia bruciataCon sua madre che urlava, il padre che lo picchiavaPer loro non ha senso credere nei sogniMa lui sa che il suo tempo vale molto più dei soldiE vive sotto ...

La Sad (da Instagram) Sono pronti a far conoscere le loro sonorità punk e trap anche al pubblico del Festival di Sanremo , dove partecipano per la ... (davidemaggio)

nato nel 2020 dall'incontro dei tre artisti, con il loro immaginario punk declinato in chiave moderna. Per loro è la prima partecipazione al festival di Sanremo con Autodistruttivo.I classici, tanto rap e mix di generi: i 30 brani della 74esima edizione del Festival accontentano tutti i gusti. Ai Negramaro il Premio Lunezia per il testo della canzone ...