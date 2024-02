Auto invade corsia e causa maxi tamponamento con un tir sulla A12 | il tragico bilancio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024in A12 tra i caselli di Rapallo e Chiavari tra un tir e alcune. Un morto e dieci feriti: è ildell’incidente avvenuto poco prima della 7. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze emediche del 118 e i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso per permettere all’elisoccorso di atterrare. Secondo le prime informazioni un’che viaggiava in direzione Genova avrebbe invaso laopposta. Due persone sono state sbalzate e, finite per terra, sono state travolte dai veicoli in arrivo e che non hanno fatto in tempo a frenare. Alla guida di uno di questi la vittima, deceduta sul colpo.