Atto d’amore neroverde Malaguti a quota 200 gare

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nell’epoca di cambiamenti continui, non è roba di tutti i giorni una storia di attaccamento alla maglia: è il caso di Mattia, difensore 28enne in forza alla Sammartinese (Promozione, girone A). Per lui domenica (vittoria dei neroverdi per 3-1 sul Carignano) è arrivata la presenza numero 201 con la squadra del suo paese. Mattia: è davvero un bel traguardo. "Sì, domenica è stato emozionante. Subentrando ho fla presenza numero 201, e per questo nella maglia celebrativa c’è scritto ‘200+1’". Ha sempre giocato nella Sammartinese? "Quasi. Sono di San Martino, e ho iniziato qui da piccolino. Poi dagli Allievi ho girato: Arcetana, Carpi, Correggese, Rio. Dal 2015 rieccomi in, da nove anni sono qui". Una bella scalata. "Vero: eravamo in Seconda, oggi siamo in Promozione dopo il ...