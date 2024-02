Atp Marsiglia 2024 | Zeppieri ripescato come lucky loser | ma sconfitto in rimonta da Zhang

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ stato eliminato al primo turno dell’ATP 250 di, torneo in programma sul cemento indoor francese, Giulioall’ultimo. Dopo la sconfitta al turno decisivo del draw cadetto, l’azzurro ha preso il posto del francese Muller nel tabellone principale ma non è riuscito a superare l’ostacolo Zhizhen. Dopo una battaglia di due ore, ad avere la meglio è stato proprio il cinese, che si è imposto con il punteggio di 6-7 6-1 6-4 ed è approdato al secondo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Primo set molto equilibrato in cui le uniche palle break le ha avute(tre, a cavallo dei primi due turni di risposta). Non le ha però sfruttate e poco dopo si è giunti ...

Buona la prima per Lorenzo Musetti all'Atp di Marsiglia. Nel primo turno del torneo francese l'italiano ha battuto in due set, 6-4/6-2, il tedesco Marterer. Il modo migliore per lasciarsi alle spalle ...Diventano due gli italiani nel main draw dell'"Open 13 Provence" (ATP 250 - montepremi 724.015 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia. Oltre a Lorenzo Musetti ...Come riporta AgiproNews, dopo la delusione all’Australian Open, Lorenzo Musetti riparte da Marsiglia. L'avventura in Francia è cominciata con il successo su Marterer, ma la strada per il titolo è ...