ATP Marsiglia 2024 | Giulio Zeppieri ripescato e poi sconfitto da Zhizhen Zhang

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dal ripescaggio alla sconfitta: ricomincia e finisce per la seconda volta, stavolta definitiva, il cammino diall’ATP 250 di. A vincere nel primo turno, infatti, è il cineseper 6-7(9) 6-1 6-4. Il laziale era entrato in tabellone principale approfittando del forfait del francese Alexandre Muller. E, in effetti, che il giocatore asiatico sia un po’ sorpreso dalla situazione lo si capisce dal fatto che, nei propri primi due turni di servizio, è costretto ad annullare tre palle break. Poi non accade praticamente più niente di rilevante fino al tie-break, che vedepraticamente sempre avanti fino ai due set point sul 6-4.riesce ad annullarli, poi fa lo stesso con il terzo e conquista gli ultimi tre punti. L’italiano, ...

