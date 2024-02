ATP Indian Wells 2024 | cinque italiani presenti nel tabellone principale Assente Berrettini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ stata pubblica nelle ultime ore l’entry list del Masters 1000 di. Si giocherà dal 6 al 17 marzo sui campi di in cemento outdoor della località californiana. L’elenco, stilato automaticamente dal computer, vedrà il ritorno del n.1 del mondo, Novak Djokovic, che dopo la questione “vaccino anti-Covid” sarà libero di prendere parte a questo evento. Ci saranno anche Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (vincitore dell’edizione passata) e Daniil Medvedev a contrastarlo, con l’altoatesino desideroso di dar seguito al suo momento magico, considerando il sigillo Slam a Melbourne. Un 1000 nel quale ci saranno altri quattro, ovvero Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli (per la prima volta nel main draw in California). Si pensava che Matteofacesse parte ...