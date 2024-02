Atp Cordoba 2024 | Darderi rimonta e batte Barrios Vera in tre set | è al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) La terra rossa diporta bene a Luciano, che dopo la prima e, fino a qualche minuto fa, unica vittoria a livello Atp ottenuta l’anno scorso, serve il bis in questa edizione. Il nativo di Villa Gesell infatti ha sconfitto inil cileno Tomascon il punteggio di 4-6 6-1 6-2 in un’ora e 53 minuti di gioco. Dopo un primo set in cui il servizio l’ha fatta da padrone e il suo avversario ha sfruttato l’unica chance,ha alzato notevolmente il livello del suo gioco. Il break in apertura diset ha subito messo il parziale in discesa per l’italo argentino, bravo a non concedere mai chance a. Anche nel terzo set è un break in apertura a stravolgere subito l’equilibrio, con l’azzurro ...