Atp 250 Dallas 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 6 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ilgiornaliero dell’Atp 250 di. Si parte alle 19 ore italiane per arrivare alla notte tra6 e mercoledì 7. Apre la giornata il giovane Michelsen, in uno dei tanti derby americani, contro Sandgren. In campo anche Jordan Thompson contro la wild card Neff. La testa di serie numero 5 Eubanks se la vedrà con il qualificato Johnson. Ecco ilcompleto. STADIUM ore 19.00 (Q) Sandgren vs Michelsen a seguire (Q) Johnson vs (5) Eubanks a seguire (Q) Nava vs Mmoh non prima delle 2.00 (7) Thompson vs (WC) Neff a seguire (8) Koepfer vs Kovacevic GRANDSTAND ore 19.00 Duckworth vs Svajda a seguire (8) Moreno De Alboran vs Giron a seguire doppio a seguire Martinez vs Nishioka SportFace.