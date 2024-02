Atletico Madrid | Regnier | “All’inizio fu dura Facevo la cameriera e nel conto

(Di martedì 6 febbraio 2024) La giocatrice colombiana racconta il difficile periodo vissuto dopo lo sbarco in Europa per vestire la maglia dell'

L’Inter di Inzaghi sta facendo ottime cose in campionato dove ha battuto la Juventus blindando il primo posto in classifica con un +4 sui ... (inter-news)

La giocatrice, che ora che lavora come opinionista per la ESPN, ha raccontato le difficoltà che ha dovuto affrontare quando è sbarcata in Europa per vestire la maglia dell'Atletico Madrid. "Ho dovuto ...Nonostante i tanti dubbi estivi Brahim Diaz è stato capace di prendersi il Real Madrid e di far innamorare il Bernabeu in metà stagione.Ancelotti ospita Sanchez Munoz: il pronostico dice blancos, ma gli albirrojos hanno già segnato 4 gol a Barça e Atleti ...