Atletico Madrid-Athletic Bilbao | Coppa del Re | streaming gratis | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 6 febbraio 2024)è una partita valida per le semifinali delladel Re e si gioca mercoledì alle ore 21:30: tv in chiaro, probabili. L’è l’unica delle tre grandi del calcio spagnolo ad essere ancora in corsa per la vittoria delladel Re. Sono dunque i Colchoneros, dopo le eliminazioni precoci di Reale Barcellona, i principali favoriti, ma dovranno fare attenzione alle due basche, Real Sociedad e, che in questa competizione danno sempre il meglio e spesso arrivano fino in fondo. Llorente – IlVeggente.it (Ansa)Nella doppia semifinale l’avversario degli uomini allenati dal “Cholo” ...