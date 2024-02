Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sono delle new entry in casa La Fratellanza, due dei tre podi con cui la società gialloblù ha chiuso il primo weekend dei campionati Italiani Indoor disputatisi nello scorso weekend, e riservato alle categorie Juniores e Promesse: Lorenzo Blundetto nell’asta Juniores, e Melissa Turchi dei 200 piani della stessa categoria, fanno compagnia a Bianca Zoboli (foto) nei 3000 metri di marcia sul gradino più basso del podio, in una due giorni ha portato anche altri piazzamenti in casa modenese. Lorenzo Bludetto, arrivato dall’ Guastalla Reggiolo, ma che già da tempo si allenava a Modena, si è issato fino ad un centimetro dal proprio personale valicando la misura di 4,80 al primo tentativo e fallendo i tre a 4,90 metri, senza però, poter insidiare i primi due della classifica: più o meno quello che è capitato alla romagnola Melissa Turchi che ha chiuso i 200 metri piani alle spalle ...