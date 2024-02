Atletica | Zaynab Dosso freccia azzurra | record italiano demolito | rasentati i 7 secondi! Seconda al mondo

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha firmato il nuovodei 60 metri, abbassando di tre centesimi il crono siglato una decina di giorni fa a Lodz ed entrando ancora una volta in una nuova dimensione. L’emiliana ha timbrato un perentorio 7.02 a Torun (Polonia), dove è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera), piazzando uno squillo che la pone di diritto tra le grandi interpreti della velocità indoor. L’è uscita molto bene dai blocchi di partenza (0.131 il tempo di reazione), ha espresso un’ottima accelerazione e ha ingaggiato un avvincente spalla a spalla con la fuoriclasse polacca Ewa Swoboda. Il duello si è protratto sul lanciato, dove la padrona di casa è riuscita a mettere la testa avanti ...

Zaynab Dosso non conosce più limiti ed è entrata in una nuova vibrante dimensione nella velocità internazionale. Dopo aver sfondato il muro dei 7.10 ... (oasport)

Oggi martedì 6 febbraio va in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale di atletica leggera. Appuntamento a Torun (Polonia) per la tradizionale Cop ...La Orlen Copernicus Cup di Torun in Polonia celebra la sua decima edizione nella città natale di Nicolò Copernico con in programma grandi sfide a cominciare da quella della beniamina locale Ewa Swobod ...Zaynab Dosso torna in pista per sfidare Ewa Swoboda dopo il record italiano sui 60 indoor. La competizione sarà dura con atlete di alto livello presenti.