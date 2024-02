Atletica | Ossama Meslek straccia il record italiano | nuova spallata sui 1500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha migliorato il già suodeiindoor. Il 26enne ha corso uno splendido 3:35.63 a Torun (Polonia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). Il vicentino ha abbassato di quattro decimi il precedente primato di 3:36.04 siglato sabato pomeriggio a Metz, quando si era ripreso lo scettro dopo il sorpasso subito prima da Pietro Arese e poi da Federico Riva nel giro di una settimana, che si sono alternati al comando della graduatoria del Bel Paese. L’azzurro ha anche agguantato il minimo per i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.ha disputato una ...