Atletica | Lorenzo Simonelli tonico sui 60 ostacoli contro Szymanski Tecuceanu ottimo terzo sugli 800

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha fatto il suo rientro in gara dopo aver firmato il record italiano dei 60pochi giorni fa a Lodz. L’azzurro si era espresso in 7.50, migliorando dopo undici anni il vecchio primato nazionale detenuto da Paolo Dal Molin (7.51). Il 21enne si è presentato a Torun (Polonia), dove è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera), con grandi ambizioni e ha raccolto un valido secondo posto con il crono di 7.56. Il laziale non è sembrato impeccabile su un paio di barriere e nel finale ha visto scappare via il padrone di casa Jakub, capace di imporsi con un rilevante 7.48).sembra aver ormai assunto la giusta consapevolezza per poter ...