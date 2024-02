Atletica | il portacolore della Virtus conquista l’argento ai tricolori under 20 e migliora il record regionale Trotto ’batte’ Desalu nei 200 indoor

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ecco i primi titoli del 2024 con i Campionati Italiani U20 e U23ad Ancona. Per laEmilsider Alessandro(nella foto con Stefano Mei e Laura Elena Rami), classe 2006, ha partecipato sia ai 60 metri, sia ai 200 metri (già campione italiano allievi). Nei 60 metri Alessandro è andato oltre i suoi limiti correndo in 7”08 in batteria, tempo valido per l’accesso alla semifinale, nella quale ha corso in 7”03 giungendo infine 12° in Italia. Ma è nei 200 metri che l’atleta bolognese ha dato il meglio: in finale ha fatto una delle sue migliori prestazioni correndo in 21”64, suo migliore tempo al coperto, che gli è valso il titolo di vice-campione italiano20. Il tempo è anche il nuovo primatoU20 nei 200 metri (precedente 21”83 di Fausto ...