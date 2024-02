Atletica | Andy Diaz mastodontico | mondiale stagionale da brividi! L’Italia sogna nel triplo | misura sontuosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024)continua a strabiliare, mostrando uno stato di forma già eccellente nelle prime battute di questa annata agonistica. Il fuoriclasse italiano di origini cubane ha infatti illuminato la pedana di Torun (Polonia), dove è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera), e ha vinto la gara di saltocon la ragguardevoledi 17.61 metri. Il 28enne, che potrà finalmente indossare la maglia azzurra il prossimo 1° agosto (giusto in prossimità alle Olimpiadi di Parigi 2024), ha ritoccato la già sua miglior prestazione: venerdì sera si era fermato a 17.46 metri in quel di Miramas (Francia), oggi si è reso autore di un balzo ancora più performante e ha ...