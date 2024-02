Atalanta | Luis Muriel pronto a volare in America all’Orlando City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Bergamo, 6 febbraio 2024 – Futuro prossimo a stelle strisce per? In queste ore sta decollando la trattativa tra l’attaccante colombiano classe 1991 e glini dell’Orlandoper un trasferimento immediato nella Major League Soccer che sta per iniziare., che compie 33 anni ad aprile e a giugno andrà in scadenza di contratto con l’, con il nuovo anno, complice l’esplosione di De Ketelaere e il rilancio di Miranchuk, ha trovato pochissimo spazio e non ha mai impattato: appena 41 minuti in tre apparizioni in campionato e altri 20 minuti in due gare di Coppa Italia. Sempre in panchina nonostante l’assenza di Lookman, impegnato in Coppa d’Africa, e di El Bilal Toure’, non ancoradopo uno stop di sei mesi. L’anglo-nigeriano tornerà ...