Atalanta | Koopmeiners verso il recupero per la sfida contro il Genoa

(Di martedì 6 febbraio 2024) Zingonia. Teunvail. Dopo aver saltato le due sfideUdinese e Lazio per una ferita alla caviglia che ha richiesto l’applicazione dei punti, l’olandese nella seduta di martedì (6 febbraio) è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. La squadra ha ripreso a lavorare nel pomeriggio al centro Bortolotti con iniziale attivazione in palestra, seguita da esercitazioni tecniche e lavoro tattico. Il numero 7 ha svolto solo una parte della sessione in gruppo. Recuperato al 100% Michel Adopo, che aveva saltato la Lazio per una lombalgia, sempre ai box Hien, che ha svolto soli lavoro individuale. Arrivata invece la diagnosi dopo gli accertamenti strumentali: a cui si è sottoposto José Palomino: il centrale argentino ha una lesione muscolo/fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. Il ...

L'olandese proverà a rientrare in settimana a Zingonia per gli allenamenti, c'è ottimismo per il recupero Dopo la vittoria interna di domenica in ... (sbircialanotizia)

The post Atalanta : Koopmeiners migliora , in campo a Genova? appeared first on seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . ()

CALCIO. Martedì 6 febbraio è arrivato l’esito degli esami per l’argentino, alle prese con un infortunio muscolare. L’olandese si è allenato in parte col gruppo e potrebbe essere in campo domenica 11 a ...L'Atalanta ritrova una pedina all'inizio della preparazione per la partita di domenica in casa del Genoa perdendone un'altra almeno per tre-quattro settimane. Teun Koopmeiners, alla ripresa ...Allenamento con iniziale attivazione in palestra, seguita da esercitazioni tecniche e lavoro tattico per l'Atalanta in vista della trasferta di domenica a Marassi contro il Genoa. Adopo ha lavorato in ...